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Ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika açacak - Son Dakika

Ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika açacak

09.12.2021 15:34

Danimarkalı oyuncak devi Lego, 5 yıl önce Çin'de açtığı fabrikanın ardından Asya bölgesinde ikinci fabrikayı kuruyor. Vietnam'da 1 milyar dolarlık yatırımla kurulacak yeni fabrikanın 2024'te üretime başlaması ve 15 yılda 4 bin kişiye iş imkanı sağlanması hedefleniyor.

Lego şirketi, Asya bölgesindeki talebi karşılamak için Vietnam'da bir milyar dolarlık yeni bir üretim fabrikası kuracağını açıkladı.

BÖLGEDEKİ İKİNCİ FABRİKA OLACAK

BBC'nin haberine göre, oyuncak şirketi Lego, Ho Chi Minh şehri yakınlarında kurulacak yeni üretim tesisine bir milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Söz konusu fabrikanın faaliyete geçmesiyle Danimarkalı şirket, 5 yıl önce Çin'de açtığı fabrikanın ardından bölgedeki ikinci fabrikasını açmış olacak. Şirket, 2019 yılından bu yana bölgede çift haneli rakamlarda büyüme kaydetti.

ÜRETİM 2024'TE BAŞLAYACAK

Lego şirketinin operasyonlar sorumlusu Carsten Rasmussen, yaptığı açıklamada, Vietnam hükümetine fabrikanın kurulması için verdiği destekler için teşekkür etti. Fabrikanın inşa sürecine gelecek yıl başlanacak. Üretimin 2024 yılında başlaması ve 15 yılda 4 bin kişiye iş imkanı sağlanması hedefleniyor.

Ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika açacak

Fabrika, Vietnam, Asya, Lego, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika açacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika açacak - Son Dakika
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