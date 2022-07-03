Unutulmaya yüz tutan mesleklere 250 bin TL'ye kadar hibe desteği

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 'Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Ön Başvuruları'nın başladığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "KOSGEB tarafından 'Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı' çerçevesinde geleneksel meslekler ve geleneksel el sanatları alanında imalat yapan küçük ve orta ölçekli işletmelere verilecek desteklere, geleneksel el sanatları alanı dahil dallardan Kültür ve Turizm Bakanlığında kayıtlı 'Sanatçı Tanıtma Kartı Sahibi' somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının ve aynı dallarda faaliyet yürüten Yaşayan İnsan Hazineleri'nin sahibi olduğu imalata yönelik işletmelerin yanı sıra Ticaret Bakanlığının 'Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları Listesi'nde yer alıp imalata yönelik faaliyet gösteren işletmeler ön başvuru yapabilecektir" dedi.

"Ön başvurular bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce alınacaktır"

Hibeden faydalanabilecek meslekler hakkında da bilgiler veren Bircan, "Takunya yapımı, şimşir tarak yapımı, Çeşm-i bülbül, kök boyacılığı, debbağlık, dantel örme, hallaçlık, bakırcılık, telkari, oltu, lüle, kehribar taşı, çinicilik, bez dokuma, folklorik bebek yapımı, gölge oyunu tiplemeleri yapımı, kazaziye yapımı, nakkaşlık, şerbetçilik, at arabacılığı, gramafon tamirciliği, çorap örücülüğü gibi somut olmayan kültürel miras meslekleri destek alınması için başvuru yapabilecek meslekler olarak belirlenmiştir. Bu amaçla hizmet veren işletmeler, işletme ve yetiştirme amaçlı destek oranı 150 bin TL, kuruluş işlemleri desteği için 5 bin TL, makine ve teçhizat ihtiyaç desteği olarak 50 bin TL, işletmenin tanıtım ve pazarlama hizmetleri için ise 45 bin TL olmak üzere toplamda 250 bin TL'ye varan desteklemeden alabilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde söz konusu destek programı için ön başvurular bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce alınacaktır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK