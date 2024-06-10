Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Yeşil Enerjiye Geçti

Ekonomi

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ÜTSO), kullanılan güneş panelleri ile 'yeşil enerji' dönemi başladı. ÜTSO Başkan İrfan Akar, "Odamız şuan itibariyle ısıtma, soğutma ve aydınlatma maliyetlerini doğadan karşılıyor" dedi.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, sürdürülebilir gelecek için adım atıldı. Oda binasının çatısına konumlandırılan güneş enerjisi panelleri ve su pompaları ile ısıtma, soğutma ve elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Bölgenin ilk güneş enerji sistemi ile çalışan odası olan ve temiz enerji kullanarak karbon salınımı sıfırlayan bina, hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de çevreyi koruyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılarak hayata geçirilen proje ile bölgedeki diğer işletmelere de örnek olunması hedefleniyor.

"Özellikle köy ve sanayilerde de kullanılması gerekiyor"

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Akar, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Memleketimizin en büyük açığının enerji açığı olduğunu bildiğimiz için biz de kendi imkanlarımız ile yeşil enerjiye odamızı dönüştürmek istedik. Bununla ilgili ısı pompası ve ısı panelleri kurulumunu sağladıktan sonra hizmet vermeye başladı. Ünye Ticaret ve Sanayi Odası bundan sonra ısıtma, soğutma ve aydınlatma maliyetlerini güneşten karşılıyor. Bu da bizim için önemli bir adım, bu bizim yaptığımız hamlenin özellikle köylerde, sanayilerde kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü köylerdeki enerji maliyetlerinin devletimize de büyük maliyeti var. Dağın başındaki bir eve elektrik hattı döşeniyor ve bir personel fatura yazmak için oraya gidiyor. Bunları önlemek adına güneş enerjisinden faydalanmanın önemli olduğunu önemsiyoruz. Bu konuda toplumumuza önderlik etmek istiyoruz. Sanayicilerimizin, apartmanlarımızın, işyeri sahiplerinin bunu değerlendirmesini istiyoruz. Bu nedenle kendimiz bir başlangıç yaptık, odamız şuan itibariyle ısıtma, soğutma ve aydınlatma maliyetlerini doğadan karşılıyor. İnşallah herkese örnek olur temennisindeyiz" diye konuştu.

"Bu sistemin yaygınlaşması için teşvikler önemli"

Akar, bu sistemi kullanmak isteyen bir fabrikanın ortalama 3-5 yıl içerisinde güzel dönüşümler aldığını ifade etti. Yapılacak olan teşvikler ile insanların bu sistemi kullanacağına inandıklarını belirten Akar, "Burada hükumetimizin de sağlayacağı katkı ok önemli. Eğer firmalara uzun vadeli düşük faizli ya da kısa vadeli faizsiz krediler sunulursa, bu tür dönüşümler teşvik edilirse, gerçekten döviz çıkışı adına memleketimize çok katkısı olacak. Çünkü enerjimizin büyük kısmını dövize dayalı tüketiyoruz. Bu nedenle bu tür yatırımlara teşvik edici cazip destekler gerektiğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU