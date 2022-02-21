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Üreten Eller Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi ile Arsin OSB istişare toplantısında buluştu - Son Dakika

Üreten Eller Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi ile Arsin OSB istişare toplantısında buluştu

21.02.2022 11:32
Üreten Eller Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi ile Arsin OSB istişare toplantısında buluştu

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Arsin Belediyesi destekleriyle kadınların istihdamına ve gelirlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan "Arsin OSB Üreten Eller Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi" çalışmalarına devam ediyor.

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Arsin Belediyesi destekleriyle kadınların istihdamına ve gelirlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan "Arsin OSB Üreten Eller Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi" çalışmalarına devam ediyor.

Arsin OSB Üreten Eller Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İpek Cansel Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mihriban Gürsoy, yönetim kurulu üyeleri Göknur Özata Alemdağ, Birsel Mete ve Seda Beşir, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ile bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı.

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde yapılan toplantıda, kooperatifin yol haritası oluşturularak, orta ve uzun vadeli hedefler, kısa vadede yapılacak projeler, devlet destekleri, üretim konuları ve eğitim planlamaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kooperatif Başkanı İpek Cansel Şahin ve kooperatif üyelerinden yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Çelebi, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Arsin Belediyesi'nin de ortak olduğu kooperatif çatısı altında üreten kadınları buluşturduklarını belirterek, "Toplumun her kesiminden tüm kadınlara kapıları açık olan kooperatifimizin, ortak akıl ve güç birliği ile güzel yerlere gelip ülkemize hizmet edeceğine dair umudumuz tam. Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak üreten kadınlarımızın sonuna kadar destekçisi olacağız. Bugün güzel bir istişare toplantısında bir araya geldik. Tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Güzel bir toplantı olduğuna vurgu yapan Arsin OSB Üreten Eller Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İpek Cansel Şahin, "Bizler 2021 yılının Kasım ayında Arsin OSB Üreten Eller Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifini kurarak hayata geçirdik. Amacımız; bölgemizdeki kadınlarımızı sosyal, kültürel ve ekonomik olarak desteklemek. Kooperatif olarak kadınlarımızla çok güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Kooperatifin kurulmasında emeği geçen tüm kurumlara ve özellikle yer tahsis ederek kooperatifin kurulmasına sağladığı destekler ve yol göstericiliği ile her zaman yanımızda olan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi'ye kooperatif üyeleri adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON

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Organize Sanayi Bölgesi, Kooperatif, Trabzon, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üreten Eller Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi ile Arsin OSB istişare toplantısında buluştu - Son Dakika Ekonomi


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