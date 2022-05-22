Üretici, serada topraksız tarımla yaban mersini verimini ikiye katladı - Son Dakika
Üye Girişi

Üretici, serada topraksız tarımla yaban mersini verimini ikiye katladı

22.05.2022 11:04

Tarım sektörü ile ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan Antalya'da üretici, özellikle son yıllarda seralarda topraksız tarımla yetiştirdikleri yaban mersininde (blueberry) verimini ikiye katladı.

Tarım sektörü ile ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan Antalya'da üretici, özellikle son yıllarda seralarda topraksız tarımla yetiştirdikleri yaban mersininde (blueberry) verimini ikiye katladı.

Antalya'nın yoğun olarak Korkuteli, Serik, Aksu ve Manavgat ilçelerinde seralarda saksılarda üretilen ve bakımı özenle yapılan yaban mersininin hasadına başlandı.

Sabah erken saatlerde seraların yolunu tutan çiftçiler, narin bir meyve olduğu için özenle hasat ettikleri yaban mersinini, büyük marketlerin yanı sıra yurt dışına satıyor.

Açık alanda yağmur, rüzgar, dolu ve soğuktan olumsuz etkilenen yaban mersini, verim ve kaliteyi artırmak için örtü altında topraksız tarımla üretilmeye başlandı. Saksıların içinde yetiştirilen bitkilerden, yaklaşık 6 ay boyunca ürün alınabiliyor.

Üretim alanı giderek genişleyen yaban mersini, dünya piyasasında yüksek fiyattan alıcı buluyor. Hem bakımının daha kolay hem de getirisinin yüksek olması üreticiye avantaj sağlıyor.

"Rağbet gören bir ürün"

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, yaban mersininin son yıllarda üretim ve tüketiminin giderek artan bir meyve olduğunu ifade etti.

Uluslararası fuarlarda en fazla gördükleri ürünün yaban mersini olduğunu vurgulayan Karaca, "Avrupa'nın blueberry tüketimine yönelik yoğun talebi var. Toprakta verimi düşük oluyor. Antalya'da topraksız tarımla gelişmeye başladı. İlk Korkuteli'nde 200 dekar alanda başladı ve sonra hızla yaygınlaşmaya başladı. Antalya'da 1000 dekarın üzerinde yaban mersini üretimi var. Firmalar, Çin Hong Kong'dan Avrupa'ya birçok ülkeye yaban mersini ihraç ediyor. Rağbet gören bir ürün." diye konuştu.

Manavgat'ta 6 yıldır yaban mersininin bakımını yapan Mehmet Dikmen de budama yapabilmek için sıcaklık değerlerinin önemine işaret ederek hassas bir meyve olduğu için hasadının da özen istediğini söyledi.

Ürettikleri 50 türde yaban mersini olduğunu bildiren Dikmen, "Avucumuzun içine alarak, olgunlaşmış olanları baş parmağımızla dokunarak kovaya döküyoruz. Bitkiye zarar vermeden toplamak gerekiyor." dedi.

"Bir bitkiden 5 kiloya kadar ürün alabiliyorsunuz"

Yaban mersini üretimi üzerine çalışma yapan ziraat mühendisi Hanife Dinç, 40 dönümlük örtü altında çalışma yaptıklarını belirterek bitkinin ilk yıldan itibaren meyve vermeye başladığını ifade etti.

Birçok bitkiye göre daha kontrollü ve kolay üretim yaptıklarını anlatan Dinç, şunları kaydetti:

"Gübresini, suyunu kontrollü veriyoruz. Topraksız tarımla üretiyoruz. Açık alanda olduğunda rüzgardan, doludan meyveleri dökülüyor, bitki donabiliyor. Onun için serada topraksız tarımla yapılan üretim iki kat daha verimli. Bir bitkiden 5 kiloya kadar ürün alabiliyorsunuz. Giderek popülerliği artan bir meyve. Taze meyve olarak, pasta sektöründe, meyve suyunda, kurutularak hatta diyette kullanılıyor. Ürün, fiyatıyla da üreticinin yüzünü güldürüyor."

Bir firmanın seralardan sorumlu müdürü Ahmet Eser, 4 çeşit yaban mersini yetiştirdiklerini, serada bitki ve meyvesinin daha iri olduğunu ifade etti.

Bitkinin saksılarda kokopitle üretildiğini kaydeden Eser, "Bitki geliştikçe kök sağlığı için büyük saksılara alıyoruz. Verimi ve fiyatı iyi. İlk hasadın kilogramını 580 liradan verdik. An itibarıyla 230 lira bandında devam ediyor. Antalya'dan yurt dışına çok ciddi bir ihracatı var." dedi.

İşçilerden Fadime Dikmen de sabah erken saatte geldikleri seralarda özenle hasat yaptıklarını söyledi.

Üretici, serada topraksız tarımla yaban mersini verimini ikiye katladı
Üretici, serada topraksız tarımla yaban mersini verimini ikiye katladı
Üretici, serada topraksız tarımla yaban mersini verimini ikiye katladı
Üretici, serada topraksız tarımla yaban mersini verimini ikiye katladı

YORUMLAR
500
Kadın çiftçi, devletten aldığı destekle sürüsünü ikiye katladı Kadın çiftçi, devletten aldığı destekle sürüsünü ikiye katladı Çinli Bilim İnsanları Buğday Verimini Artıracak Yeni Bir Gen Buldu Çinli Bilim İnsanları Buğday Verimini Artıracak Yeni Bir Gen Buldu
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üretici, serada topraksız tarımla yaban mersini verimini ikiye katladı - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Tuğba Ekinci'den iddialı kareler: Havluyla poz verdi
11:39 Taksi sahibinin oğlu ile şoför arasında kavga yaşandı! Şoför başından vurularak hayatını kaybetti
11:36 Bodrum'da lahmacun neden 200 liradan satılıyor? Yetkili isim yanıtladı: Mutlaka bir nedeni vardır
11:35 Ünlü ilahiyatçı Hayrettin Karaman'dan Survivor çıkışı: İzlemek caiz değil
11:32 Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir
10:52 Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek, Fatih Terim hakkında ilk kez konuştu: Pazartesi günü yönetim kadromuzda değerlendireceğiz
10:40 Kripto para uygulamasında hesapları bloke olan iki gencin 200 bin liraları yok oldu
10:34 Hadise yeni imajıyla Khloe Kardashian'a benzetildi
10:32 Bomba iddia: DEVA Partisi, Abdullah Gül'ü "İkinci aday" olarak düşünüyor
10:06 Türkiye'de tanışmışlardı! Her şey yolunda giderken adam, karısını öldürdü, cesedi bavula koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 12:42:29. #1.13#
SON DAKİKA: Üretici, serada topraksız tarımla yaban mersini verimini ikiye katladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement