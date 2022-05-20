Üreticiden "koyun, keçi sütü referans fiyatı da USK tarafından belirlensin" talebi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Ulusal Süt Konseyinin (USK) inek sütü için referans fiyat belirlerken koyun, keçi sütünü yok saydığını savunarak, "Ulusal Süt Konseyince koyun keçi sütü referans fiyatları da açıklanmalı ve bu anlamda koyun sütü fiyatı en az 12 lira, keçi sütü fiyatı ise en az 10 lira olmalıdır." ifadesini kullandı.

???????Çelik, 21 Mayıs Dünya Süt Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koyun ve keçi sütü üretiminin 2021'de bir önceki yıla göre arttığına dikkati çeken Çelik, şu bilgileri verdi:

"2021 yılı rakamlarına göre toplam süt üretimimiz 23 milyon 200 bin ton oldu. 2020'ye göre yüzde 1,3 oranında bir azalış söz konusu ancak koyun ve keçi süt üretim miktarında artış var. 2020'ye göre 2021 yılında koyun sütü yüzde 5,6 artarak 1 milyon 144 bin tona, keçi sütü ise yüzde 3,9 artarak 623 bin tona ulaştı. Toplamda ise koyun, keçi süt üretimimiz yüzde 9,5 artarak 1 milyon 766 bin ton oldu."

Destekler süt/yem paritesine göre belirlenmeli

Çiğ süt desteklemeleri kapsamında süt üreticilerini memnun edecek fiyatların üretimin sürdürülebilmesi açısından önemli olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Ulusal Süt Konseyi çiğ inek sütünün litre fiyatını 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 5,7 liradan 7,5 liraya çıkardı. Ancak çiğ süt prim desteği litrede 1 liradan 0,2 liraya indirildi. Buna göre çiğ inek sütü litre fiyatı destekle birlikte 7,7 lira oldu. Bu haliyle açıklanan çiğ süt fiyatı 1,5 süt/yem paritesini karşılamaktan uzaktır. Yani üretici 1 litre süt fiyatına 1,5 kilogram yem alabilmelidir. Dolayısıyla devamlı yükselen yem fiyatlarının makul seviyelere çekilmesiyle birlikte açıklanan fiyatlar günümüz şartlarına uygun hale getirilmeli ve süt üreticilerinin süt/yem paritesine uygun olacak şekilde desteklenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca çiğ süt prim desteği de yeniden 1 liraya çıkarılmalıdır."

Çelik, USK tarafından çiğ süt referans fiyatları belirlenirken koyun ve keçi sütüne yer verilmediğini belirterek, "Sektör olarak koyun ve keçi sütü için referans fiyatın belirlenmemesine bir anlam veremiyoruz. Konsey, inek sütüne fiyat belirlerken koyun keçi sütünü yok saymakta bu da sektör olarak bizi üzmektedir. Dolayısıyla Ulusal Süt Konseyince koyun keçi sütü referans fiyatları da açıklanmalı ve bu anlamda koyun sütü fiyatı en az 12 lira, keçi sütü fiyatı ise en az 10 lira olmalıdır." ifadelerini kullandı.