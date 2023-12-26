 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Üreticilere ÇKS Kaydı Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Üreticilere ÇKS Kaydı Uyarısı

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bakanlığın desteklerinden faydalanabilmeleri için 2 Ocak 2024'e kadar Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Üreticilere ÇKS Kaydı Uyarısı
26.12.2023 - 12:01,  Güncelleme: 12:05
Abone Ol

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin bakanlığın verdiği desteklerinden faydalanmaları için 2 Ocak 2024'e kadar Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptırmaları gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilerin bakanlığın verdiği desteklerinden faydalanmaları için uyguladığı ÇKS 2024 başvuruları için son gün yaklaşıyor. Üreticilerin, bakanlığın tarımsal desteklemelerinden faydalanabilmesi ve verilen sürede kaydını yaptırması için Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticileri uyardı.

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Tarımsal üretim planlaması dahilinde sözleşmeli üretim yapılabilmesi ve tarımsal desteklemelerinden yararlanılabilmesi için 2 Ocak 2024 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi başvurunuzu yapmayı unutmayın. Türkiye Yüzyılı Üretimin Yüzyılı olacak" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Niğde, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üreticilere ÇKS Kaydı Uyarısı - Son Dakika


12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38
Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:15
Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın 'Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak' sözüne sert tepki Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09
Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00
Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı

Son Dakika
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:09 Selçuklu Belediyesi'nin Eğitim Yatırımları Konya'ya Değer Katıyor
11:54 Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:15 Bahçeli'den, DEM Partili Bakırhan'ın "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak" sözüne sert tepki
11:09 Bursa'da Yakalanan Tarihi Eser Kaçakçıları
11:00 Bülent Ersoy'dan Safiye Soyman'a olay sözler: Enişteci değilim ama Faik'i merak ediyorum
10:56 Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:55 Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:53 Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 12:54:46. #1.13#
SON DAKİKA: Üreticilere ÇKS Kaydı Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement