Uruguay\'dan gelen besilik sığırlar Kütahya Kırgıllı\'da sağlık kontrolünden geçirildi

Kütahya'nın Merkez ilçesine bağlı Kırgıllı Mahallesi'ne Uruguay'dan getirilen ithal besilik erkek sığırların millileştirme işlemleri kapsamında sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, hayvanlarda gerekli testlerin yapılması amacıyla kan numuneleri alındı. Çalışmalar kapsamında ayrıca hayvanların aşılama işlemleri yapılarak genel sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Yetkililer, hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik kontrol ve takip çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.