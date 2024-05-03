Uşak Belediye Başkanı Tuhafiye Esnafıyla Buluştu

Ekonomi

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Çarşamba Pazarında bulunan tuhafiye esnafıyla kahvaltı programında buluştu.

Önceki dönemde başlatılan ve yarıda kalan Çarşı Uşak projesiyle ilgili esnafı dinleyen başkan Yalım, esnafın mağdur olmaması için elinden geleni yapacağını söyledi. Kahvaltı programına Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Gültekin Köse ve çok sayıda esnaf katıldı.

Kahvaltının ardından söz alan ve davetlerini kırmayarak kendilerine katılan Başkan Yalım'a teşekkürlerini sunan Birlik Başkanı Atalay Savaş; Çarşamba Pazarı'nın durumuyla ilgili bilgileri almak adına birinci ağızdan konuyu öğrenmek istediklerini ifade etti. Sözü Başkan Yalım'a bırakan Savaş Başkan Yalım'a kendilerine olan destekleri ve samimi yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.

"Sıkıntıların farkındayız"

Programda konuşan Başkan Yalım; yakın zamanda bölgede bulunan ayakkabıcılar çarşısında esnafla buluştuklarını, bugün de pazar esnafıyla bir araya gelerek sorunların çözümü için gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını ifade etti. Pazar yerinin mevcut fiziki durumunun farkında olduklarını anlatan Başkan Yalım, esnafın alandaki belirsiz durumdan ne kadar etkilendiğini bildiklerini söyledi.

Önceden başlatılan ve yarıda kalan projenin akıbetiyle ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yakın zamanda gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Yalım; ardından pazar esnafını belediye binasında düzenleyecekleri toplantıya davet edeceklerini ve tüm detayların burada konuşulacağını söyledi.

Tuhafiye esnafının özellikle sezon bitimi olan Ağustos ayının sonuna kadar yerlerinde kalması için elinden geleni yapacağını ifade eden Başkan Yalım; sağlıklı şartlar oluştuğunda bu alanın yeniden yıkılıp yapılması için kendilerinin de çalışacağını, alan netleştiğinde de bu bilgiyi esnafla paylaşacağını söyledi.

Başkan yalım programın ardından esnafla birlikte Pazar alanını gezerek incelemelerde bulundu. - UŞAK