Uşak Belediyesi Bölme Mahallesi\'nde yeni ödeme noktası açtı

Ekonomi

Uşak Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sağlanması açısından Bölme Mahallesi'ndeki eski belediye hizmet binası içerisine vezne açtı

Bölme Mahallesi'nde yer alan ve bölgenin Uşak Belediyesi'ne bağlanmasının ardından aktif olarak kullanılmayan Eski Bölme Belediye Hizmet Binası, bundan böyle Uşak Belediyesi Ek Hizmet Binası olarak mahalle sakinlerinin kullanımına açılan yeni bir ödeme noktasına ev sahipliği yapacak. Uşak Belediyesi tarafından başlatılan uygulama; vatandaşların daha kolay hizmet alabilmesini ve ana binaya gitmeden işlem yapabilmesini sağlıyor.

Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve hafta içi 09.00 ila 16.30 saatleri arasında hizmet veren ödeme noktası sayesinde, Bölme ve Kurşunluk Mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar ödeme işlemlerini daha kolay ve daha hızlı bir şekilde halledebiliyor. Vatandaşlar yeni noktada su faturasının yanı sıra emlak, reklam ve çevre temizlik vergilerini kredi kartıyla ya da nakit olarak ödeyebiliyor. - UŞAK