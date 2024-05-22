Uşak Belediyesi Halk Süt Projesiyle Temiz İçerikli Sütü Vatandaşla Buluşturacak - Son Dakika
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Ekonomi

Uşak Belediyesi Halk Süt Projesiyle Temiz İçerikli Sütü Vatandaşla Buluşturacak

Uşak Belediyesi Halk Süt Projesiyle Temiz İçerikli Sütü Vatandaşla Buluşturacak

Uşak Belediyesi, halk süt projesiyle kentin çeşitli noktalarında temiz içerikli sütü vatandaşla buluşturacak. Proje kapsamında özellikle kadın üreticiler desteklenecek ve yerli üreticiye destek olunacak.

22.05.2024 19:05  Güncelleme: 19:06
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Uşak Belediyesi temiz içerikli sütü halkla buluşturacağı proje olan halk süt; çok yakında kentin çeşitli noktalarında vatandaşla buluşmaya hazırlanıyor.

Kentin merkeze bağlı köylerinde bireysel olarak süt üretimi yapan küçük üreticilerin de en az tüketici kadar düşünüldüğü proje kapsamında özellikle kadın üreticiler desteklenecek. Çalışmaları devam eden projeye göre, Uşak Belediyesi seçilen 3 pilot bölgede direkt olarak çiğ sütü yerinden alacak ve işlettirerek halka satacak. İlk olarak İkisaray, Bölme ve Kalfa Mahallelerinde başlatılacak projede, yerli üreticiye destek olmak amacıyla litre başına Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği fiyatın bir miktar üzerinde bir fiyat ödenecek. Ardından bir firmayla anlaşacak olan Uşak Belediyesi toplanan sütleri bu firmaya teslim ederek işletecek. Firma tarafından işlenen ve paketlenerek satışa hazır hale getirilen sütler yeniden Uşak Belediyesi'ne ulaştırılacak ve kentin çeşitli noktalarında bulunan Halk Ekmek satış noktalarında vatandaşla buluşacak.

Alan da satan da kazanacak

Üreticiyi her alanda belediye imkanları çerçevesinde destekleyeceğinin altını çizen Başkan Yalım, halkçı ve adil yönetim anlayışıyla vatandaşın her ihtiyacına yönelik hizmetler yürüttüklerini anlatarak; "Halk Ekmek satışı yaptığımız noktalarda bundan böyle süt satışı da gerçekleştireceğiz. Özellikle küçük yaştaki çocuklarımızın ve ileri yaşlardaki büyüklerimizin kemik sağlığı için sütün ne kadar faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden bu vatandaşlarımızın süte daha kolay imkanlarla ulaşabilmesi bizim de görevimiz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki, bizim vatandaşımıza ulaştıracağımız sütün içeriği tamamen doğal ve temiz olacak. Yani vatandaşımız Halk Süt sayesinde hem uygun fiyata hem de temiz içerikli süte kavuşacak" dedi.

Özellikle kadın üreticileri tercih edeceklerini ve kadın istihdamına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Yalım; süt ürünlerinin ekonomik gelişme ve istihdam alanı oluşturmaya büyük etkisi olduğunu belirterek bu projeyle yerel ürünleri satışa çıkartıp köylerde yaşayan üreticilerin ekonomisine de katkı sağlayacaklarının altını çizdi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Uşak Belediyesi Halk Süt Projesiyle Temiz İçerikli Sütü Vatandaşla Buluşturacak - Son Dakika

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