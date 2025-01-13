Uşak Belediyesi\'nden Plaka Kiralama İhalesi

Ekonomi

Uşak Belediyesi 20 adet 'S' plaka ve 15 adet 'K' plakası açık artırmayla kiralanacağını duyurdu.

Uşak Belediyesi yapmış olduğu duyuruda Uşak Organize Sanayi Bölgesinde kullanılmak üzere 22 Ocak Çarşamba günü 14 adet 'K' plakası ve kent genelinde kullanılmak üzere 23 Ocak Perşembe günü ise 20 adet 'S' plaka açık artırma teklifi usulü ile kiralanacağını duyurdu. Yapılan paylaşımlarda, "K plaka için Uşak il merkezinde faaliyet göstermek üzere 15 adet 'K' plakası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine istinaden açık teklif usulü ile ihale edilecektir. Uşak il merkezinde faaliyet göstermek üzere 20 adet "S" plakası 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine istinaden açık teklif usulü ile ihale edilecektir" ifadeleri kullanıldı. - UŞAK