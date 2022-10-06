Uşak haber: Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
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Uşak haber: Uşak Ticaret Borsası

06.10.2022 15:42
Uşak haber: Uşak Ticaret Borsası

Uşak haberler... Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 80 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 80 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday6,807,00
Ekmeklik buğday6,006,20
Yemlik buğday5,505,70
Yemlik arpa5,505,70
Nohut16,0017,00
Beyaz haşhaş45,0046,00
Mavi haşhaş43,0044,00
Sarı haşhaş47,0048,00
Susam32,0033,00
Aspir6,506,70
Yağlık ay çekirdeği8,009,00

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Kaynak: AA

Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak haber: Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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