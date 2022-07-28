Uşak İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Uşak İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Uşak Valisi Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Ergün, valilikteki toplantı öncesinde gazetecilere, kurulun 2022 yılındaki üçüncü toplantısını yaptığını söyledi.

Kurulda kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin olduğunu aktaran Ergün, kente ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Son nüfus sayımına göre 375 bin nüfusumuz var. Bizim Nisan ayı sonu itibarıyla özel sektör çalışanımız 85 bin 564 kişi. Kamuyu da dahil ettiğimizde toplam çalışan sayımız 115 bine çıkıyor. Bu özel sektörde çalışanların işletme bazında dağılımına büyüklük anlamında baktığımızda, 1 ile 50 arasında istihdam sağlayan iş yeri sayısının 2 bin 391 olduğunu görüyoruz. Yine 50 ila 499 arasında çalışanı olan 138 işletmemiz var. 500 ve üzeri işçi çalıştıran ise 15 iş yerimiz var."

Vali Ergün'ün açıklamalarının ardından toplantıya geçildi.