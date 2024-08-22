Uşak'ta Ekmek Fiyatları Düşürüldü, Gramaj Azaltıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Uşak'ta Ekmek Fiyatları Düşürüldü, Gramaj Azaltıldı

Uşak\'ta Ekmek Fiyatları Düşürüldü, Gramaj Azaltıldı

Uşak'ta ekmeğin gramajı düşürüldü ancak fiyatı aynı kaldı. Gizli zam ile birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den satılacak. Vatandaşlar tepki gösteriyor.

22.08.2024 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta ekmeğin gramajı düşürüldü ancak fiyatı aynı kaldı. Gizli zam ile birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den satılacak.

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (UESOB) ile Fırıncılar ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası'nın kararı ile Uşak'ta uygulanan ekmek fiyat tarifesi değişti. Yeni tarifeyle 250 gramı 10 TL'den satılan ekmeğe 'gizli zam' uygulanarak 200 gramı 10 TL'den satışa sunulacak. Vatandaşlar, ekmeğe uygulanan zamma tepki göstererek zaten gramajların düşük olduğu ve daha da düşürüldüğünde günde 2-3 ekmek daha fazla almak zorunda kalacaklarını söyledi.

Öte yandan Uşak'ta Şubat ayında Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (UESOB) ile Fırıncılar ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası tarafından ekmeğe zam yapılarak 230 gramı 8 TL'den satılırken, gramajı yükseltilerek 250 gram ekmek 10 TL olmuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA

Ekonomi, Ekmek, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak'ta Ekmek Fiyatları Düşürüldü, Gramaj Azaltıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Takımlarımız umut veriyor İşte ülke puanında son durum Takımlarımız umut veriyor! İşte ülke puanında son durum
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:29:02. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak'ta Ekmek Fiyatları Düşürüldü, Gramaj Azaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement