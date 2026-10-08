Uşak'ta tarımsal ürün fiyatları semt pazarlarında TÜFİS'e kayda geçirildi - Son Dakika
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Uşak'ta tarımsal ürün fiyatları semt pazarlarında TÜFİS'e kayda geçirildi

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Uşak\'ta tarımsal ürün fiyatları semt pazarlarında TÜFİS\'e kayda geçirildi
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Uşak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında tarımsal ürün fiyatlarını kontrol edip TÜFİS'e kaydetti. Çalışmayla üretici ve tüketici arasındaki fiyat hareketlerinin düzenli izlenmesi hedefleniyor.

Uşak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince semt pazarlarında tarımsal ürünlere yönelik fiyat takip çalışması gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, tarımsal ürünlerdeki piyasa hareketlerinin takip edilmesi ve güncel fiyat bilgilerinin kayıt altına alınması amacıyla kentte faaliyet gösteren semt pazarlarında incelemelerde bulunuldu.

Çalışmalar kapsamında pazarlarda satışa sunulan tarımsal ürünlerin fiyatları yerinde kontrol edilirken, elde edilen veriler Tarımsal Ürünler Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) kapsamında kayıt altına alındı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla üretici ve tüketici arasındaki süreçte ürün fiyatlarının düzenli olarak takip edilmesi ve tarımsal ürünlerdeki fiyat hareketlerinin izlenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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