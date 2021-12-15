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Uşak'ta 'Yeşil Ekonomi, Yeşil OSB'ler toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Uşak'ta 'Yeşil Ekonomi, Yeşil OSB'ler toplantısı düzenlendi

15.12.2021 13:37
Uşak'ta 'Yeşil Ekonomi, Yeşil OSB'ler toplantısı düzenlendi

Uşak Üniversitesi Danışma Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda hayata geçirilen, 'iklim değişikliği, özel sektöre etkileri, Yeşil Ekonomi ve Yeşil OSB'ler' ile ilgili Uşak Ticaret ve Sanayi Odasında (UTSO) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Uşak Üniversitesi Danışma Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda hayata geçirilen, 'iklim değişikliği, özel sektöre etkileri, Yeşil Ekonomi ve Yeşil OSB'ler' ile ilgili Uşak Ticaret ve Sanayi Odasında (UTSO) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir, Uşak Üniversitesi Danışma Kurulu üyeleri, konuyla ilgili il müdürleri ve sanayiciler katıldı. Toplantıda, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yalçın Aşkın Öktem tarafından, "İklim Değişikliğinin Özel Sektöre Etkileri" adlı sunum gerçekleştirildi. Öktem sunumunda; iklim değişikliğinin ne olduğu, küresel ısınmanın nedenleri, küresel ısınmanın etkileri, iklim değişikliğinin ülkemize etkileri, iklim değişikliğini kontrol altına alma çalışmaları, Kyoto Protokolü ve Paris Antlaşması, Paris Antlaşması'nın önemli özellikleri, Türkiye'nin Paris Antlaşması'nı onaylaması, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Yeşil Mutabakat çerçevesinde ülkemizdeki eylem planının hazırlık süreci, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın ülkemize etkileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi - Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Yeşil OSB Sertifikası ve sertifikasyon süreci hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Sunumun ardından toplantı, soruların cevaplanması ve karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

"Üniversite-sanayi işbirliği ile OSB'lerimizin yeşil ekonomiye geçişini hızlandıracağız"

Geçtiğimiz aylarda yapılan Uşak Üniversitesi Danışma Kurulu toplantısında; Paris İklim Sözleşmesi (Yeşil Mutabakat) gereğince Uşak için neler yapılabilir üzerinde konuşulduğunu ve toplantı sonrası üniversite olarak bir çalışma yaptıklarını da belirten Rektör Prof. Dr. Savaş, "UTSO'da bir araya gelerek danışma kurulu üyelerimize ve sanayicilerimize, yaptığımız çalışma ile ilgili bilgi aktardık. Özellikle 'Yeşil Ekonomi' konusunda yapacaklarımızı ele aldık. Uşak hali hazırda Türkiye'deki tekstil geri dönüşümünün yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. UTSO Başkanımız Suat Selim Kandemir, OSB'lerimizin de 'Yeşil OSB' olmak için alt yapılarının mevcut olduğunu belirtiyor. Elimizdeki veriler, Uşak sanayisinin bu dönüşüme hazır olduğunu gösteriyor. Üniversite-sanayi işbirliği ile şehrimizdeki tüm OSB'lerimizin yeşil ekonomiye geçişini hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada, ekonomi trendinin yeşil ekonomiye doğru gittiğini aktaran UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir ise "Uşaklı Sanayiciler olarak bizler de ülkemizin karbon ayak izini azaltmaya ve yeşil OSB vizyonuyla dünyadaki ekonomik trende hazır olmak için çalışıyoruz. G7 Zirvesinde dünyanın en büyük 32 moda firması, geri dönüştürülmüş ham madde kullanımı sözü verdi. Artık büyük markalar geri dönüştürülmüş ham maddeleri talep ediyorlar. İlimiz, Türkiye'deki tekstil geri dönüşümünün büyük bölümünü karşılıyor. Üniversitemiz ile el ele vererek şehrimizi geleceğe hazırlamak ve Uşak'ı ülkemiz adına dünyanın geri dönüşümde marka şehirlerinden biri haline getirmek istiyoruz." şeklinde konuştu. - UŞAK

Uşak'ta 'Yeşil Ekonomi, Yeşil OSB'ler toplantısı düzenlendi
Uşak'ta 'Yeşil Ekonomi, Yeşil OSB'ler toplantısı düzenlendi
Uşak'ta 'Yeşil Ekonomi, Yeşil OSB'ler toplantısı düzenlendi
Uşak'ta 'Yeşil Ekonomi, Yeşil OSB'ler toplantısı düzenlendi

Türkiye, Ekonomi, Uşak, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uşak'ta 'Yeşil Ekonomi, Yeşil OSB'ler toplantısı düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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