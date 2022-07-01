Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
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Uşak Ticaret Borsası

01.07.2022 12:30
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruş, en yüksek 6 lira 80 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 70 kuruş, en yüksek 6 lira 80 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday6,706,80
Ekmeklik buğday6,306,50
Yemlik buğday5,806,00
Yemlik arpa5,505,60
Nohut15,0016,00
Beyaz haşhaş32,0033,00
Mavi haşhaş37,0038,00
Sarı haşhaş33,0035,00
Susam 24,0025,00

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

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