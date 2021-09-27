Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) nohudun kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 8 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak

Futbol hayatında da hırçın olan Sezer Öztürk, daha önce hangi olaylara karıştı? İşte vukuatları