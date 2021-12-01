Uşak Ticaret Borsası
01.12.2021 14:45
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 80 kuruştan, en yüksek 4 liradan satıldı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 80 kuruştan, en yüksek 4 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Ekmeklik buğday
|3,80
|4,00
|Makarnalık buğday
|4,00
|4,20
|Yemlik buğday
|3,00
|3,20
|Yemlik arpa
|3,00
|3,20
|Nohut
|9,50
|10,00
|Beyaz haşhaş
|29,00
|30,00
|Mavi haşhaş
|17,00
|18,00
|Sarı haşhaş
|23,00
|24,00
|Susam
|16,00
|17,00
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