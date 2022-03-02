Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
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Uşak Ticaret Borsası

02.03.2022 14:02
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 20 kuruş, en yüksek 4 lira 40 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 20 kuruş, en yüksek 4 lira 40 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday4,204,40
Yemlik buğday3,703,80
Ekmeklik buğday4,004,20
Yemlik arpa3,303,40
Nohut9,0010,00
Beyaz haşhaş30,0031,00
Mavi haşhaş20,0021,00
Sarı haşhaş24,0025,00
Susam17,0018,00

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Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika


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