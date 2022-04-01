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Uşak Ticaret Borsası

01.04.2022 12:33
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 20 kuruş, en yüksek 4 lira 40 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 4 lira 20 kuruş, en yüksek 4 lira 40 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Yemlik buğday4,204,40
Yemlik arpa4,004,20
Makarnalık buğday5,005,20
Ekmeklik buğday 4,704,80
Nohut10,0011,00
Beyaz haşhaş29,0030,00
Mavi haşhaş20,0021,00
Sarı haşhaş24,0025,00
Susam 17,0018,00

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Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika


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