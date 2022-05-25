Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 5 lira 60 kuruş, en yüksek 5 lira 70 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|5,60
|5,70
|Ekmeklik buğday
|5,30
|5,50
|Yemlik buğday
|5,20
|5,30
|Yemlik arpa
|5,20
|5,30
|Nohut
|15,00
|16,00
|Beyaz haşhaş
|34,00
|35,00
|Mavi haşhaş
|28,00
|29,00
|Sarı haşhaş
|32,00
|33,00
|Susam
|22,00
|23,00
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