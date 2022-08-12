Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
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Uşak Ticaret Borsası

12.08.2022 14:48
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 50 kuruş, en yüksek 6 lira 60 kuruş satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 50 kuruş, en yüksek 6 lira 60 kuruş satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Ekmeklik buğday6,506,60
Makarnalık buğday6,807,00
Yemlik buğday5,806,20
Yemlik arpa5,705,80
Nohut17,0018,00
Beyaz haşhaş45,0046,00
Mavi haşhaş50,0052,00
Sarı haşhaş43,0045,00
Susam27,0028,00

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Kaynak: AA

Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

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