Uşaklı Ziraat Yüksek Mühendisi: Çiftçiler Krizle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Ekonomi

Uşaklı Ziraat Yüksek Mühendisi: Çiftçiler Krizle Karşı Karşıya

Uşaklı Ziraat Yüksek Mühendisi: Çiftçiler Krizle Karşı Karşıya

Uşaklı Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Canaz, Türk tarım sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekerek, çiftçilerin büyük bir krizle yüz yüze olduğunu iddia etti. Tarım sektöründeki mevcut sorunlara acil önlem alınması çağrısında bulunan Canaz, tarım politikalarının gözden geçirilmesi ve çiftçilerin desteklenmesinin hayati önemine dikkat çekti.

02.09.2024 10:54
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UŞAK (İHA) – Uşaklı Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Canaz, Türk tarım sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekerek, çiftçilerin büyük bir krizle yüz yüze olduğunu iddia etti.

Tarım sektöründeki mevcut sorunlara acil önlem alınması çağrısında bulunan Mustafa Canaz, uzun yıllardır çözüme kavuşturulamayan üretim planlaması ve artan maliyetler sonucu, üreticinin artık dayanma gücünün kalmadığını belirtti. Tarımsal ürün fiyatlarındaki değişimlere de dikkat çeken Canaz, "Geçen sene kilogramı 8 TL'den satılan aynı kalitedeki buğday, bu sene yalnızca 8,5 liraya yükselebildi. Ay çekirdeği fiyatı geçen yıla kıyasla düşüş göstererek 50 liradan 40 liraya geriledi. Salçalık domatesin fabrika alım fiyatı geçen yıl 3,6 lira iken bu yıl 1,9 liraya kadar düştü. Benzer durumlar diğer tarım ürünleri için de geçerli. Artan maliyetler karşısında çiftçi ciddi bir darboğaza sürüklendi. Mevcut duruma acil müdahale edilmesi gerekiyor. Çiftçinin üretmekten vazgeçmesi halinde, önümüzdeki yıl ülke olağanüstü boyutlarda bir gıda enflasyonuyla karşı karşıya kalabilir" dedi.

Milli ekonominin temelinin tarım olduğunu hatırlatan Canaz, çiftçilerin desteklenmesinin ve tarım sektörünün güçlendirilmesinin hayati önemine dikkat çekti. Tarım politikalarının gözden geçirilmesi, üretim planlamasının sağlıklı bir şekilde yapılması ve çiftçilerin üretim maliyetlerini karşılayacak, aynı zamanda kar elde etmelerini sağlayacak fiyat politikalarının uygulanması gerektiğini ifade eden Canaz, "Tarım sektörümüzdeki sorunlar giderek derinleşiyor. Bu sorunlara acil çözümler üretilmezse, ülke ekonomisine telafisi güç zararlar verebilir. Yetkililerimizi, çiftçilerimizin sesine kulak vermeye ve gerekli adımları atmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki güçlü bir tarım sektörü, güçlü bir Türkiye demektir" diye konuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA

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