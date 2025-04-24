Uyku Pozisyonları Sağlığı Etkiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Uyku Pozisyonları Sağlığı Etkiliyor

Prof. Dr. İliaz, uyku pozisyonlarının sağlık sorunları ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini açıkladı.

24.04.2025 10:36
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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Sinem İliaz, bazı uyku pozisyonlarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yaşam kalitesinin ve sağlığın temel belirleyicilerinden biri olan uykunun ne kadar uyunduğu değil, nasıl uyunduğu da sağlığı ciddi biçimde etkileyebiliyor. Bilimsel araştırmalar, tercih edilen uyku pozisyonlarının beyin sağlığından omurga yapısına kadar pek çok fizyolojik süreci etkilediğini gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Sinem İliaz, bazı yatış pozisyonlarının belirli hastalık risklerini azalttığını, dolaylı olarak yaşam kalitesi ve süresini etkilediğini aktardı.

Journal of Neuroscience'ın 2015'te yaptığı bir çalışmaya değinen İliaz, bu çalışmanın beyin omurilik sıvısı (BOS) drenajının yan yatış pozisyonunda daha etkin olduğunu gösterdiğini vurguladı.

İliaz, bu durumun alzaymır gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesi açısından teorik olarak önem taşıdığını fakat klinik pratikte halen araştırma aşamasında olduğunu bildirdi.

Apne veya reflü hastalarının sırtüstü yatmaması gerektiğine dikkati çeken İliaz, omurga ve boyun sağlığı açısından en az önerilen pozisyonun da yüzüstü olduğunu kaydetti.

"Sırtüstü yatmak dilin geriye kaymasına neden olabilir"

İliaz, sol yan pozisyonda yatmanın reflü semptomlarını azalttığına, sağ yan ya da sırtüstü yatmanın da, mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını kolaylaştırabileceğine işaret etti.

Obstrüktif uyku apnesi hastalarında sırtüstü yatmanın dilin geriye kaymasına ve hava yolunun tıkanmasına neden olabileceğini aktaran İliaz, yan yatmanın apne ataklarını azaltabileceğini vurguladı.

İliaz, kalp yetmezliği hastalarında sol yan yatışın, kalp üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendirmesinde bulunarak bu yüzden bazı kalp hastalarının sağ yan pozisyonda daha rahat ettiklerini belirtti.

Boyun ve bel ağrısı yaşayan hastalarının ise yüzüstü yatmaları durumunda, boyun açısını zorlayarak boyun ağrılarını artırabileceklerini aktaran İliaz, yan yatış pozisyonda, dizler arasına yastık koyularak yatılması durumunda omurga hizalamasına yardımcı olunacağının altını çizdi.

İliaz, hamileler de ise sol yan yatmanın fetüse giden kan akımını artırdığının ve önerilen pozisyonun bu olduğunu kaydederek, sırtüstü yatmanın özellikle son trimesterde "vena cava" basısını artırarak hipotansiyona sebep olabileceğini anımsattı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

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