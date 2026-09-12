Üzüm fiyatı 85-100 TL açıklandı, Başkan Şimşek'ten 'Allah'a emanet' tepkisi - Son Dakika
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Üzüm fiyatı 85-100 TL açıklandı, Başkan Şimşek'ten 'Allah'a emanet' tepkisi

Üzüm fiyatı 85-100 TL açıklandı, Başkan Şimşek\'ten \'Allah\'a emanet\' tepkisi
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TMO, çekirdeksiz kuru üzüm müdahil alım fiyatını kalibresine göre 85-100 TL olarak açıkladı, alımlar 15 Eylül 2026'da başlayacak. Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, tonaj bilgisi verilmediğini belirterek "Üzüm fiyatları Allah'a emanet gidiyor" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çekirdeksiz kuru üzüm müdahil alım fiyatlarını açıklamasının ardından rakamlara ilişkin değerlendirmede bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek "Üzüm fiyatları Allah'a emanet gidiyor" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çekirdeksiz kuru üzüm müdahil alım fiyatlarını açıkladı. Kalibresine göre kilogram fiyatı 85 TL ile 100 TL arasında değişen kuru üzüm için alımların 15 Eylül 2026'da başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, açıklanan fiyatlara yönelik eleştirilerde bulundu. Başkan Şimşek, TMO'nun açıklamasının eksikliklerle dolu olduğuna dikkat çekerken, "Üzüm fiyatları Allah'a emanet gidiyor. Açıklama yapıldı ama TMO'nun ne kadar üzüm alacağına ilişkin tek kelime bilgi verilmedi. Bu sene 9 numara veya 10 numara üzüm yok bağlarda. Satmaya götürdüğünüzde 8 numara üzüm 6 numaraya düşüyor. Yüzde 15 fire çıktı bu sene bir de yeni moda. Yani bu demek oluyor ki yine 50 lira 60 lira fiyat olacak. Allah çiftçinin yardımcısı olsun. Resmi verilere göre 2026 yılı için üzümde 320 bin ton rekolte bekleniyor. Bu üzümün ne kadarı alınacak? Üretici zaten mağdur oldu. Bir mağduriyet de alımla ilgili bir sınırlama yapıldığı takdirde mi olacak? TMO'nun açıklamasında bahsettiğim konularla ilgili detaylı açıklamayı göremedim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde TARİŞ tarafından açıklanan avans üzüm alım fiyatının, TMO'nun belirlediği rakamlar için bir ön izleme oluşturduğunu kaydeden Başkan Şimşek, "Fiyat bir şekilde belirlenir, düşük ya da yüksek. Zaten avans fiyatın 80 TL olması işareti vermişti. Hiçbir üreticinin çok fazla bir beklentisi yoktu. Tonajla ilgili bir bilginin gelmemesi düşündürücü" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Avukat Mert Özkösemen de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, iktidarın yanlış politikalarının Manisalı üzüm üreticilerini perişan ettiğine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Üzüm fiyatı 85-100 TL açıklandı, Başkan Şimşek'ten 'Allah'a emanet' tepkisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üzüm fiyatı 85-100 TL açıklandı, Başkan Şimşek'ten 'Allah'a emanet' tepkisi - Son Dakika
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