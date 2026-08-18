Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üzüm Hasadı Başladı

Üzüm Hasadı Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OMÜ Ziraat Fakültesi'nde 10 farklı üzüm çeşidinin hasat çalışmaları öğrencilerle gerçekleştiriliyor.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından Bafra Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde 10 dekarlık alanda yetiştirilen 10 farklı üzüm çeşidinde hasat çalışmaları başladı. İri taneleri, lezzeti ve dikkat çekici rengiyle öne çıkan Trakya İlkeren ve Early Sweet çeşitlerinde öğrenciler tarafından hasat gerçekleştirildi.

Bafra'da 10 dekarlık alanda yetiştirilen 10 farklı üzüm çeşidinde hasat heyecanı yaşanıyor. OMÜ Ziraat Fakültesi bünyesindeki araştırma ve uygulama alanında yetiştirilen üzümler, hem bölge şartlarına uyumları hem de verim ve kalite özellikleri açısından değerlendiriliyor. İri taneleri ve lezzetiyle öne çıkan Trakya İlkeren ile Early Sweet çeşidinde hasat başlarken, öğrenciler de çalışmalara uygulamalı olarak katılıyor.

"Bu çeşit erkenci bir çeşit ve sofralık değeri yüksektir"

OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Köse, Bafra Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde kurulan bağda 10 farklı üzüm çeşidinin bölge şartlarına adaptasyonunun değerlendirildiğini söyledi. Köse, "Bafra Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeyiz. Bağımız burada kuruludur. 10 dekar alanda 10 çeşit üzüm var. Şu anda hasada gelen çeşidimiz Trakya İlkeren çeşididir. Burada 10 farklı çeşidin hem bölgeye adaptasyonunu hem de uygulama ve çalışma açısından değerlendirdik. Birkaç tane çeşidimiz Bafra şartlarında iyi performans gösterdi. Bunlardan bir tanesi de özellikle Trakya İlkeren çeşididir. Bu çeşit erkenci bir çeşit ve sofralık değeri yüksektir. Renklendiğinde insanı cezbeden bir çeşittir. Şu anda öğrencilerimizle birlikte hasadımıza başladık" dedi.

"Örnek teşkil edecek bir uygulamadır"

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Dengiz ise, "Prof. Dr. Bülent Köse hocamızın sayesinde yetiştirilen bu üzümlerin hasadına yönelik çalışma yapıyoruz. Bu ürünlerin Ziraat Fakültemizin önemli bir girdisinin sağlanması, katma değeri bakımından, hem araştırma yaparak araştırma bilgilerinin yöresel katkısının yanı sıra hem de üretim yaparak bu bölgedeki insanlarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Salkımlarımız bu sene çok güzel bir şekilde ürün verdi. Diğer ürün çeşitlerimizde de benzer olaylarımız söz konusudur. Örnek teşkil edecek bir uygulamadır. Hem Bülent hocamıza hem de Besim hocamıza yapmış oldukları katkıdan dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler de bağda gerçekleştirdikleri hasat sayesinde derslerde öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak pekiştirme fırsatı bulduklarını belirtti.

OMÜ Ziraat Fakültesi'nin Bafra Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki bağında yetiştirilen 10 farklı üzüm çeşidinin bölgeye adaptasyonu ve verim performansı araştırılırken, elde edilen ürünlerle hem akademik çalışmalara hem de uygulamalı eğitime katkı sağlanıyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek Vahşet bununla da kalmamış 5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek! Vahşet bununla da kalmamış
Brezilya’da turist otobüsü devrildi: 10 ölü Brezilya'da turist otobüsü devrildi: 10 ölü
Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Sörloth’un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
Sen bu hallere düşecek adam mıydın İrfan Can resmen sınıfta kaldı Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı
Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi

10:19
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
10:17
8 ilde “şeker“ soruşturması 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
8 ilde "şeker" soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
10:09
Galatasaray’da deprem Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor
Galatasaray'da deprem! Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor
10:05
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu İlk toplantı 24 Ağustos’ta
Terörsüz Türkiye yasasında tanımlanan kurul kuruldu! İlk toplantı 24 Ağustos'ta
09:52
Alarmları kurun Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
08:51
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 10:29:34. #7.12#
SON DAKİKA: Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.