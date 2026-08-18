Üzüm Hasadı Başladı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından Bafra Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde 10 dekarlık alanda yetiştirilen 10 farklı üzüm çeşidinde hasat çalışmaları başladı. İri taneleri, lezzeti ve dikkat çekici rengiyle öne çıkan Trakya İlkeren ve Early Sweet çeşitlerinde öğrenciler tarafından hasat gerçekleştirildi.

Bafra'da 10 dekarlık alanda yetiştirilen 10 farklı üzüm çeşidinde hasat heyecanı yaşanıyor. OMÜ Ziraat Fakültesi bünyesindeki araştırma ve uygulama alanında yetiştirilen üzümler, hem bölge şartlarına uyumları hem de verim ve kalite özellikleri açısından değerlendiriliyor. İri taneleri ve lezzetiyle öne çıkan Trakya İlkeren ile Early Sweet çeşidinde hasat başlarken, öğrenciler de çalışmalara uygulamalı olarak katılıyor.

"Bu çeşit erkenci bir çeşit ve sofralık değeri yüksektir"

OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Köse, Bafra Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde kurulan bağda 10 farklı üzüm çeşidinin bölge şartlarına adaptasyonunun değerlendirildiğini söyledi. Köse, "Bafra Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeyiz. Bağımız burada kuruludur. 10 dekar alanda 10 çeşit üzüm var. Şu anda hasada gelen çeşidimiz Trakya İlkeren çeşididir. Burada 10 farklı çeşidin hem bölgeye adaptasyonunu hem de uygulama ve çalışma açısından değerlendirdik. Birkaç tane çeşidimiz Bafra şartlarında iyi performans gösterdi. Bunlardan bir tanesi de özellikle Trakya İlkeren çeşididir. Bu çeşit erkenci bir çeşit ve sofralık değeri yüksektir. Renklendiğinde insanı cezbeden bir çeşittir. Şu anda öğrencilerimizle birlikte hasadımıza başladık" dedi.

"Örnek teşkil edecek bir uygulamadır"

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Dengiz ise, "Prof. Dr. Bülent Köse hocamızın sayesinde yetiştirilen bu üzümlerin hasadına yönelik çalışma yapıyoruz. Bu ürünlerin Ziraat Fakültemizin önemli bir girdisinin sağlanması, katma değeri bakımından, hem araştırma yaparak araştırma bilgilerinin yöresel katkısının yanı sıra hem de üretim yaparak bu bölgedeki insanlarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Salkımlarımız bu sene çok güzel bir şekilde ürün verdi. Diğer ürün çeşitlerimizde de benzer olaylarımız söz konusudur. Örnek teşkil edecek bir uygulamadır. Hem Bülent hocamıza hem de Besim hocamıza yapmış oldukları katkıdan dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler de bağda gerçekleştirdikleri hasat sayesinde derslerde öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak pekiştirme fırsatı bulduklarını belirtti.

OMÜ Ziraat Fakültesi'nin Bafra Araştırma ve Uygulama Merkezi'ndeki bağında yetiştirilen 10 farklı üzüm çeşidinin bölgeye adaptasyonu ve verim performansı araştırılırken, elde edilen ürünlerle hem akademik çalışmalara hem de uygulamalı eğitime katkı sağlanıyor.