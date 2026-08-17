Bağcılar'da Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
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Bağcılar'da Kavga: 4 Yaralı

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İki komşu arasındaki tartışma kavgaya dönüşerek bıçak ve silahla 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İstanbul Bağcılar'da iki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheli, tartıştığı komşusunu bıçakladıktan sonra evinden aldığı silahla rastgele ateş açarak 3 kişiyi daha yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli, tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladıktan sonra evine gitti. Bir süre sonra şüpheli, evdeki silahını alarak sokağa doğru rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu kavga ile alakası olmayan 3 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta inceleme yaparken, polis ekipleri şüpheliyi olayda kullandığı tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Bağcılar, 3. Sayfa, Olaylar, Polis, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika

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