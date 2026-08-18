Bursa\'da Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da iddiaya göre makas atan otomobil, batçığa girmeden refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yola çıkan otomobil hurdaya döndü. Kazada 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, yolcu ise ağır yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BME 612 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Akın (17), iddiaya göre makas atmaya başladı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yola çıkan otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 17 yaşındaki sürücü Hasan Akın ile yolcu konumunda bulunan Ömer K.'ya olay yerinde kalp masajı yapıldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralılardan sürücü Hasan Akın hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ömer K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.