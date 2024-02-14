Uzun Süreli Açlık Epilepsi Nöbetlerine Yol Açabilir - Son Dakika
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Ekonomi

Uzun Süreli Açlık Epilepsi Nöbetlerine Yol Açabilir

Uzun Süreli Açlık Epilepsi Nöbetlerine Yol Açabilir

Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, uzun süreli açlığın, kan şekeri seviyelerindeki değişiklikler nedeniyle epilepsi nöbetlerine yol açabileceğini belirtti. Onultan, tetikleyici faktörlerin belirlenmesi ve ilaç tedavisinin önemine dikkat çekti.

14.02.2024 12:55
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Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, uzun süreli açlığın, kan şekeri seviyelerindeki değişiklikler nedeniyle epilepsi nöbetlerine yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Onultan, belirli tetikleyicilerin epilepsi nöbetlerini başlatabileceğini, bu tetikleyicilerin kişiden kişiye değişebileceğini ve herkes için aynı faktörlerin geçerli olmadığını kaydetti.

Onultan, "Uzun süreli açlık, kan şekeri seviyelerindeki değişiklikler nedeniyle nöbetlere yol açabilir. Kan şekeri seviyelerinde düşüşe neden olarak beyin hücrelerinin normalden farklı bir şekilde elektriksel aktivite göstermesine yol açabilir. Bu durum, özellikle bazı epilepsi türlerinde, özellikle fotosensitif epilepsi gibi durumlarda nöbet riskini artırabilir." ifadelerini kullandı.

Kan şekeri seviyeleri düştüğünde, beynin enerjiye ihtiyaç duyduğunu ve bu düşük enerji durumunun nöbetlere zemin hazırlayabildiğini belirten Onultan, şu bilgileri verdi:

"Bu nedenle epilepsi hastalarının düzenli ve dengeli beslenmeye özen göstermeleri önemlidir. Ayrıca, kişisel sağlık durumlarına ve epilepsi türüne bağlı olarak, bazı insanlar öğün atlamaktan veya uzun süreli açlık durumlarından kaçınmalıdır. Bu konuda bir sağlık profesyoneline danışmak ve bireysel durumu değerlendirmek önemlidir. İlaç tedavisi, uyku düzenine dikkat etmek ve diğer tetikleyicilerden kaçınmak da nöbet kontrolüne yardımcı olabilir."

Onultan, güçlü duygusal stres ve anksiyetenin, yeterli uyku alamamanın veya aşırı uyumanın, hormonal değişikliklerin, alkol veya bazı uyuşturucu maddelerin nöbetleri tetikleyebileceğine işaret ederek, hastalık tanısı konmuş kişilerde en sık nöbet geçirme nedenininse ilaçlarını aksatmak olduğunu kaydetti.

Beyinle ilgili yaralanmalar, tümörler veya enfeksiyonların epilepsiye yol açabileceğinin altını çizen Onultan, "Epilepsi tanısı almış kişilerin, tetikleyici faktörleri belirlemek ve bunlardan kaçınmak için bir sağlık profesyoneliyle işbirliği yapmaları önemlidir. İlaç tedavisi, genellikle nöbetleri kontrol altında tutmada önemli rol oynar." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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