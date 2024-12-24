Vadeli İşlem Piyasası'nda Yatay Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Vadeli İşlem Piyasası'nda Yatay Seyir

VİOP aralık vadeli endeks kontratı, açılışta 10.581,00 seviyesinden işlem gördü.

24.12.2024 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,01 azalışla 10.581,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 1,2 azalışla 10.582,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yatay seyirle 10.585,00 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine yönelik sinyaller risk iştahını sınırlamaya devam ederken, Noel tatili öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.500 ve 10.450 seviyelerinin destek, 10.700 ve 10.800 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Vadeli İşlem Piyasası'nda Yatay Seyir - Son Dakika

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