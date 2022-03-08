Vakıf Katılım Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi'ni devreye aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Vakıf Katılım Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi'ni devreye aldı

08.03.2022 10:37
Vakıf Katılım Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi'ni devreye aldı

Vakıf Katılım, vatandaşların tasarrufundaki yastık altı altınlarının ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığı Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi'ne dahil oldu.

Vakıf Katılım, vatandaşların tasarrufundaki yastık altı altınlarının ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığı Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi'ne dahil oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması ve aynı zamanda vatandaşların gelir elde etmeleri amacıyla başlatılan proje sayesinde kuruma yatırılan altınlar, ilgili mevzuat çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında olacak.

Vakıf Katılım, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi'ni devreye aldı.

Vakıf Katılım müşterileri Darphane Altın Sistemi'yle Darphane tarafından üretilen ziynet altınlarını adet fark etmeksizin "Çeyrek Hesap" ya da "Kazandıran Çeyrek Hesaplara" yatırabilecek. Daha sonra istedikleri zaman yeni tarihli eş değerindeki altını (çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk veya beşlik türünde) Vakıf Katılım şubelerinden çekebilecek.

İstanbul Altın Rafinerisi'nin kurduğu Kuyumcu Altın Değerlendirme (KAD-SİS) sisteminde vatandaşlar, altınlarını Türkiye'nin her yerindeki yetkili kuyumcular aracılığıyla haftanın her günü Vakıf Katılım hesaplarına kolayca ve güvenle aktarabilecek.

-"Yastık altında yaklaşık 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunuyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ekonomi yönetiminin fiziki altınları finansal sisteme sokmak amacıyla başlattığı Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi'nde yer aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

"Şu anda ülke genelinde yastık altında yaklaşık 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu tahmin ediliyor. Devreye alınan bu projeyle atıl halde bulunan altınların hem ülke ekonomisine kazandırılması hem de vatandaşın gelir elde etmesi sağlanacak." ifadelerini kullanan Göktaş, kur korumalı katılma hesapları programlarına vatandaşın yoğun ilgisinin sürdüğünü aktardı.

Göktaş, şu bilgileri verdi:

"Katılım bankalarında, 60 günde yaklaşık 25 milyar TL'si Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 42 milyar TL'si de Merkez Bankası destekli olmak üzere toplam 67 milyar TL bakiyeye erişilmiş durumda. Hayata geçirilen Tasarruf Ekosistemi Projesi ile de kısa sürede önemli bir ivme alınacağına yürekten inanıyorum. Tüm müşterilerimizi projeye katılmaya davet ediyoruz."

YORUMLAR
500
İş Bankası Altın Tasarruf Sistemi'nde İş Bankası Altın Tasarruf Sistemi'nde Yatırımcı rehberi (2) Yatırımcı rehberi (2)

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Lirası, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vakıf Katılım Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi'ni devreye aldı - Son Dakika


Son Dakika
10:36 Hintli adam evlenebilmek için son kozunu oynadı! Şehrin her yerine afişlerini astı
10:29 6 kadın, 6 hayat: Onlar hiç tanışamayacağımız 6 kadın! En yakınları tarafından öldürüldüler!
10:23 8 Mart sebebiyle kadınlara bir araya gelen Akşener, ağır sözlerinden sonra espriyi patlattı: Umarım eşim ve oğlum dinlemiyordur
10:19 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Putin'e barış mesajı: 2. Dünya Savaşı'nda öldürülen kardeşini hatırlattı
10:15 Ceset torbasından fırlayan adam, az kalsın arkadaşının kalbine indiriyordu
10:07 Türkiye Kadın Zirvesi'nde ödüller sahiplerine kavuştu! İşte ilham veren kadınlar
10:02 Üç Kuruş'un son bölümünde neler oldu? Kartal, polis baskınında tutuklanıyor!
09:58 Hayallerini gerçekleştirdi! Kadın şoför çekici operatörü oldu
09:53 Antalya'da gerçekleşecek Ukrayna zirvesinin perde arkası! Erdoğan rica etmiş, Putin kırmamış
09:49 Beştepe'de Zelenskiy çatlağı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a göre Zelenski 'Soros destekli ve İsrail itmeli' biri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 10:47:26. #1.12#
SON DAKİKA: Vakıf Katılım Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi'ni devreye aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement