VakıfBank, blokzincir birikimiyle nakit yönetimi ve dış ticaret süreçlerini hızlandırıyor - Son Dakika
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VakıfBank, blokzincir birikimiyle nakit yönetimi ve dış ticaret süreçlerini hızlandırıyor

24.02.2022 11:59
VakıfBank, blokzincir birikimiyle nakit yönetimi ve dış ticaret süreçlerini hızlandırıyor

İthalat ve ihracatta belgelerin blokzincir ağıyla kayıt altına alınmasıyla dış ticaret süreçlerini hızlandırmak üzere VakıfBank, Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM), Doğuş Otomotiv, Doğuş Teknoloji ve Ünsped Gümrük Müşavirliği tarafından hayata geçirilen Türk Ticaret Zinciri Projesi'nde...

İthalat ve ihracatta belgelerin blokzincir ağıyla kayıt altına alınmasıyla dış ticaret süreçlerini hızlandırmak üzere VakıfBank, Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM), Doğuş Otomotiv, Doğuş Teknoloji ve Ünsped Gümrük Müşavirliği tarafından hayata geçirilen Türk Ticaret Zinciri Projesi'nde ilk fazın sonuna gelindi.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank'ın katkıda bulunduğu bu proje ile birlikte dış ticarette dijitalleşme sürecinin önemli adımlarından biri atıldı.

Blokzincir teknolojisinin, dış ticaret süreçlerini hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla kullanıldığı Türk Ticaret Zinciri Projesi'nde önemli bir aşama geride bırakıldı. 2021 yılında VakıfBank'ın yanı sıra STM, Doğuş Otomotiv, Doğuş Teknoloji ve Ünsped Gümrük Müşavirliği'nin katılımıyla başlayan projenin ilk fazı başarıyla tamamlandı.

313 belgenin iş akışı ve paydaş analizi tamamlandı

Şu ana kadar proje kapsamında ithalat ve ihracat süreçlerinde önceliğe sahip 313 belgenin iş akışları ve paydaşları tek tek çıkarıldı ve analiz çalışması yapıldı. İlk fazda nakit yönetimi ödemelerinden sonra oluşan "Vergi ödemesi" ve "Gümrük Vergi Tahsil Alındısı" (GVTA) belgesi test verileriyle blokzincir ağına yazıldı. Böylece her bir paydaşın, ilgili belgeyi kendi yetkileri doğrultusunda görüntülemesi sağlandı.

Proje ile dış ticaret süreçlerinin akıllı sözleşmeler yoluyla hızlandırılması, şifreleme ve dağıtık defterler yoluyla veri güvenliği ve takibinin güçlendirilmesi, paydaşlar arasında iş birliğinin artırılması ve tekrar eden veri paylaşımının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bir sonraki fazda dış ticaretteki farklı belgelerin sisteme alınması planlanıyor.

Dijital bankacılıktaki yetkinliği ile VakıfBank, dış ticarete güven, hız ve kolaylık getirecek en güncel teknolojileri ürün ve hizmete dönüştürme konusuna önem vererek bu çok paydaşlı projenin yürütülmesinde kritik bir rol üstlendi.

Müşterilerinin yoğun olarak kullandığı Online Vergi Tahsilat (API), Gümkart, SMS Gümrük hizmetleriyle dış ticaret ve nakit yönetimi süreçlerinde birçok ilke imza atan VakıfBank, blokzincir teknolojisi ile hizmet kanallarını daha da çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

Türk Ticaret Zinciri projesi, çok paydaşlı ve çok aşamalı bir veri paylaşımına dayanan dış ticarette tüm süreçlerin dijitalleşmesi yolunda önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Platforma ithalatçı ve ihracatçı firmalardan antrepo işletmelerine dış ticaretin tüm aktörlerinin dahil edilmesiyle birlikte gerçek etkinin yaratılması bekleniyor.

Blokzincir teknolojisinin, birçok belge üretimine gerek duyulan dış ticaret sürecinde paydaşlar arasındaki iletişim trafiğini azaltacağı, veri paylaşımını daha şeffaf, izlenebilir, doğrulanabilir ve kontrol edilebilir hale getireceği öngörülüyor.

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Doğuş Otomotiv, Ticaret, Vergi, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VakıfBank, blokzincir birikimiyle nakit yönetimi ve dış ticaret süreçlerini hızlandırıyor - Son Dakika


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