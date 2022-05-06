VakıfBank'ın Karbon Saydamlık Projesi'nde notu B oldu - Son Dakika

Sürdürülebilir bankacılığı stratejisinin temel unsurlarından biri haline getiren VakıfBank'ın, Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) yaptığı raporlamaya göre banka "B" notu elde ederek "management" seviyesinde yer aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu yıl itibarıyla İklim Değişikliği Programı'nın yanı sıra Su Programı için de raporlama yapan VakıfBank, iklim değişikliği programında B notunu elde ederek "management" seviyesinde yer aldı. Böylelikle çevre performansındaki başarısını sürdüren VakıfBank, sürdürülebilir bankacılık stratejisi kapsamındaki hedeflerinden birine daha ulaşmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, dünyanın ve Türkiye'nin geleceğine katkı sunmak için tüm faaliyetlerini sürdürülebilir bankacılık vizyonuyla yürüttüklerini belirterek, "VakıfBank olarak tüm faaliyetlerimizi çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkilerini göz önünde bulundurarak ve bunları yöneterek yürütmeyi uzun yıllardır ilke edinmiş bir kurumuz. İklim değişikliği ile mücadele stratejimizi, risklerimizi ve performansımızı 2015 yılından itibaren CDP'ye raporluyoruz. İklim değişikliği programında B notu alarak Türkiye'den en yüksek notu alan katılımcı bankalardan biri olduk. Bu yıl itibarıyla da ilk kez su programına da raporlama yapmaya başladık. Hedefimiz yine B notu alarak yüksek bir performans göstermek." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'ın uzun yıllardır sürdürülebilirlikle bağlantılı inisiyatiflerin bir parçası olduğunu aktaran Üstünsalih, 2014'ten bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer aldıklarını ifade etti.

Üstünsalih, 2017'den beri küresel olarak tanınan kurumsal sorumluluk standartlarını karşılayan şirketleri seçen "FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi"nde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk sürdürülebilirlik raporumuzu 2016'da, ilk Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi (IIRC) uyumlu entegre raporumuzu 2020'de yayımladık. 2019'da Bilim Temelli Hedef Girişimi'ne katılarak karbon emisyonu azaltım taahhüdünü açıklayan ilk Türk kamu kuruluşu olduk. Toplam karbon ve sera gazı emisyonlarımızı her yıl yüzde 2 oranında azaltma hedefiyle çalışıyoruz. 2021'de İklim Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü'nün destekçileri arasında yer aldık. Bu yıl itibarıyla da CDP'de raporlamamızı Su Programı'nı kapsayacak şekilde genişlettik. Sürdürülebilir bankacılık konusunda taahhütlerimizi yerine getiriyor, müşterilerimiz, ülkemiz, dünyamız için daha fazla değer yaratmak için çalışmayı sürdürüyoruz."