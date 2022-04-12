Vakıfbank ve Vakıf GYO arasında satış vaadi sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Vakıfbank, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) projesinden 25 bin 718 metrekarelik yerin satın alınmasına ilişkin olarak Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'yla (GYO) satış vaadi sözleşmesi imzaladı.

Vakıfbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, banka yönetim kurulunun 07 Nisan tarihli kararı ile İUFM projesinin 52 katlı bloğunda yer alan 25 bin 718 metrekare yerin 930 milyon TL + KDV'ye satın alınması ve satın alıma ilişkin olarak her türlü sözleşmenin imzalanabilmesi hususunda Genel Müdürlük makamının yetkili kılındığı anımsatıldı.

Açıklamada, Vakıfbankın, genel müdürlük hizmet binası olarak kullanılması planlanan yerin satın alınmasına ilişkin olarak, Vakıf GYO ile satış vaadi sözleşmesi imzalandığı kaydedildi.