Vali Aktaş istihdamın önemine dikkat çekti

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, istihdamın önemine dikkat çekerek vatandaşların işe daha hızlı ulaşıp, üretime katılmasında kamu kurumları ile özel sektör arasındaki koordinasyonun çok önemli olduğunu ifade etti.

Vali Aştaş, İl İstihdam Kurulu Toplantısına da başkanlık yaptı. Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda İŞKUR Müdürü Ahmet Karakaya'dan il genelindeki istihdam verileri, aktif iş gücü programları, işveren destekleri ve mesleki eğitim faaliyetleri konusunda brifing aldı. Gerçekleştirilen programa Vali Aktaş'ın yanı sıra Belediye Başkanı Burcu Köksal, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser ile ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Aktaş, istihdamın ve üretimin kent ekonomileri ile birlikte ülke ekonomisinin kalkınmasındaki önemine dikkat çekerek, bu konuda koordinasyonunda çok önemli olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR