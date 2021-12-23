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Vali Ali Çelik, 'Ekonomi Toplantısı'na başkanlık etti - Son Dakika

Vali Ali Çelik, 'Ekonomi Toplantısı'na başkanlık etti

23.12.2021 15:03
Vali Ali Çelik, 'Ekonomi Toplantısı'na başkanlık etti

Vali Ali Çelik'in başkanlığında; ticaret ve sanayi odalarının başkanları, OSB Başkanları, iş insanları ile ilgili daire müdürlerinin katılımıyla "Ekonomi Toplantısı" düzenlendi.

Vali Ali Çelik'in başkanlığında; ticaret ve sanayi odalarının başkanları, OSB Başkanları, iş insanları ile ilgili daire müdürlerinin katılımıyla "Ekonomi Toplantısı" düzenlendi.

Kütahya'nın ekonomik durumu ile potansiyelinin değerlendirildiği toplantıda; üretim, istihdam, sorunlar ve ihtiyaçlar, lojistik merkez, serbest bölge, kargo taşımacılığı konuları hakkında istişarelerde bulunuldu.

İş insanlarına Kütahya'nın ekonomisine katkılarından dolayı teşekkür eden Vali Çelik, Kütahya'nın kalkınması için el ve gönül birliğiyle gayret göstermeye devam edeceklerini söyledi.

İş birliği ve istişarenin önemine de değinen Vali Çelik, iş insanlarıyla her ay bir araya gelerek Kütahya için yapılan ve yapılması gereken çalışmaların gözden geçirileceğini kaydetti. - KÜTAHYA

Vali Ali Çelik, 'Ekonomi Toplantısı'na başkanlık etti

İstihdam, Kütahya, Ekonomi, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Ali Çelik, 'Ekonomi Toplantısı'na başkanlık etti - Son Dakika Ekonomi


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