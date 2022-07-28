Kütahya'da hububat alım yeri artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da hububat alım yeri artırıldı

28.07.2022 10:27
Kütahya'da hububat alım yeri artırıldı

Vali Ali Çelik,Kütahyalı çiftçilerin ürünlerini değerinde satabilmesi ve rekabet gücünü artırması için hububat alım yeri sayısının artırıldığını bildirdi.

Vali Ali Çelik,Kütahyalı çiftçilerin ürünlerini değerinde satabilmesi ve rekabet gücünü artırması için hububat alım yeri sayısının artırıldığını bildirdi.

Çiftçiler ürünlerini, 1 Ağustos itibarıyla hem Toprak Mahsülleri Ofisine hem de Kütahya Borsasına satabilecek. Alımlar yıl boyunca devam edecek.

Kütahya Valisi Ali Çelik ayrıca 2000 m2'lik yeni bir alanın Toprak Mahsülleri Ofisine tahsis edilerek depo ihtiyacının giderdiğini bildirdi ve " İlimize, çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Kütahya'da balya makinesi kıvılcımından çıkan yangında 2 dekar alan yandı Kütahya'da balya makinesi kıvılcımından çıkan yangında 2 dekar alan yandı Boş arazide çıkan yangın ekili alana ulaşmadan söndürüldü Boş arazide çıkan yangın ekili alana ulaşmadan söndürüldü Drift ve kaza anı kamerada Drift ve kaza anı kamerada
Kaynak: İHA

Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da hububat alım yeri artırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:39 CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:32:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da hububat alım yeri artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement