Vali Dağlı: "OSB'lere yatırım yapan firmaların sayısının artması ilimize fayda sağlar"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ilde bulunan organize sanayi bölgelerine (OSB) yatırım yapan firma sayısının artmasının ekonomik açıdan şehre fayda sağlayacağını kaydetti.

Kavak Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, üretim ve istihdamın artmasına katkı sağlamak üzere Kavak OSB'de yatırım yapmak isteyen firmaların parsel tahsis ve tapu tescil talepleri, alt yapı çalışmaları ve inşaatları devam eden yatırımların son durumu görüşüldü.

Samsun'daki OSB'lerin gerek alt yapı tesisleri gerek konumları nedeniyle yatırımcılar tarafından yoğun talep gördüğünü belirten Vali Dağlı, yatırım yapmak isteyen firmalarla bire bir görüşerek tahsis çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini ve yatırım yapan firmaların sayısının artmasının hem Samsun hem de Samsun'un ekonomik gelişimine önemli faydalar sağlayacağını kaydetti. - SAMSUN