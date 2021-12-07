Vali Dağlı: "Piyasaya un arzında endişeye gerek yok"

Son dönemde un fiyatlarında yaşanan fiyat artışları ve bu konuda atılacak adımların görüşüldüğü değerlendirme toplantısında konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Piyasaya un arzı konusunda herhangi bir endişeye gerek olmadığını açıkça söyleyebilirim" dedi.

Toplantıya ilgili kurum yöneticileri, Samsun merkez- Bafra ile Çarşamba fırıncılar esnaf ve sanatkarlar odası başkanları ve un sanayisine ilişkin firma temsilcileri katılım sağladı.

"TMO, eylül ayı itibarıyla un regülasyon çalışması başlattı, 516 bin ton ekmeklik buğday sattı"

Toplantıda un regülasyonu çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Samsun Şube Müdürü Derya Şahinler, "TMO, Eylül ayı itibari ile un regülasyon çalışması başlatmıştır. TMO'nun geçen yıl başarı ile uyguladığı bu çalışma ile TMO stoklarındaki ekmeklik buğdayın, un fiyatlarını makul seviyede tutacak şekilde satışına başlandı. Böylelikle ekmeğin hammaddesi olan unun uygun fiyatlarla fırıncı esnafımıza ulaşması hedefleniyor. TMO bu amaçla kendisine başvuru yapan firmaların buğday ihtiyacını azami ölçüde karşılayabilmek için ülkemizde kasım ayında 516 bin ton ekmeklik buğday sattı. Teslimatlar ülkemizin diğer illerinde olduğu gibi Samsun'da da devam ediyor. TMO tarafından satışa açılan ekmeklik buğdaylar, satışlara başvuran tüm un firmalarına taahhütleri oranında tahsis edilmektedir. Samsun TMO satışlarına başvuran un fabrikalarının taahhüt ettiği fiyatları çuval başına 185-200 TL/çuval arasında seyretmekte olup un fabrikaları bu fiyatlardan fırıncılara yaptıkları satışların faturalarını TMO'ya ibraz etmek zorundadırlar" diye konuştu.

"Piyasaya un arzı konusunda herhangi bir endişeye gerek yok"

TMO depolarından çıkan ürünlerin fırınlara satışına kadar tüm aşamaların TMO tarafından yakından takip edildiğini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "TMO tarafından ürün temini kesintisiz olarak sağlanıyor. Piyasaya un arzı konusunda herhangi bir endişeye gerek olmadığını açıkça söyleyebilirim. Diğer taraftan un sanayimizin de TMO'ya taahhüt ettiği fiyatlardan piyasaya un satışı yapmaları büyük önem arz ediyor. Süreç bu noktada TMO ve diğer ilgili il müdürlüklerimiz tarafından valiliğimiz koordinasyonunda sıkı bir şekilde takip ediliyor ve herhangi bir suistimale mahal vermemek için azami gayret gösteriyoruz. Suistimal olması durumunda ve bunun tespiti halinde gerekli yasal işlemlerin anında yapılacağını özellikle belirtmek isterim" diye konuştu. - SAMSUN