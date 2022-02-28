Vali Dağlı: "Vatandaşlarımıza daha fazla iş imkanı sağlamaya hazırız" - Son Dakika
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Vali Dağlı: "Vatandaşlarımıza daha fazla iş imkanı sağlamaya hazırız"

28.02.2022 19:02
Vali Dağlı: "Vatandaşlarımıza daha fazla iş imkanı sağlamaya hazırız"

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk kuruluş toplantısında, "İlimize yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımıza tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte gereken her türlü desteği vermeye, vatandaşlarımıza daha fazla iş imkanı...

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk kuruluş toplantısında, "İlimize yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımıza tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte gereken her türlü desteği vermeye, vatandaşlarımıza daha fazla iş imkanı sağlamaya hazırız" dedi.

Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk kuruluş toplantısı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Karma Organize Sanayi Bölgesini, mevcut OSB'leriyle sanayi, üretim, istihdam ve ihracat alanında önemli bir ivme yakalayan Samsun'un ekonomik kalkınmasını ve bu kalkınmanın getireceği refahı tüm ilçelere yayma gayreti noktasında oldukça önemsediklerini belirten Vali Dağlı, başta Vezirköprü ilçesi olmak üzere Samsun ve Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına inandığı OSB'nin hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları söyledi:

"Sahip olduğu avantajlar ve sunduğu imkanlarla bölgenin üretim ve ticaret merkezi konumunda bulunan ilimize yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımıza tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte gereken her türlü desteği vermeye, vatandaşlarımıza daha fazla iş imkanı sağlamaya hazırız." - SAMSUN

Vali Dağlı: Vatandaşlarımıza daha fazla iş imkanı sağlamaya hazırız

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Zülkif Dağlı, Vezirköprü, Yatırım, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Dağlı: 'Vatandaşlarımıza daha fazla iş imkanı sağlamaya hazırız' - Son Dakika


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