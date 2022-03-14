Vali Demirtaş, fahiş fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyor - Son Dakika
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Vali Demirtaş, fahiş fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyor

14.03.2022 14:46
Vali Demirtaş, fahiş fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, merkezde olduğu gibi ilçelerde de stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının engellemesine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, merkezde olduğu gibi ilçelerde de stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının engellemesine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Vali Demirtaş bu kapsamda Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın, Zabıta Daire Başkanı Kinyaz Köle ve ilgili kişiler ile birlikte stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezinin market bölümünde denetlemelerde bulunarak, özellikle yağ satış reyonları başta olmak üzere gıda ürünlerinin stok durumu, raf, kasa fiyatlarını ve marketin deposunda denetlemelerde bulundu.

Reyonlarda seçilen bazı ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatını karşılaştıran Vali Demirtaş, iş yeri sahiplerini fahiş fiyat ve stokçuluk yapmamaları konusunda uyararak fırsatçılığa ve stokçuluğa asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Denetimlerinin ardından ilgili kurum yetkililerine denetimlerin aralıksız sürmesi yönünde talimat veren Vali Demirtaş, Mardin genelinde bütün ilçelerde kaymakamların başkanlığında kurulan komisyonlarca denetimlerin sürdürüldüğünü söyledi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm önlemleri aldıklarını belirten Vali Demirtaş; "Ülkemizde yeteri kadar ürün çeşitliliği ile beraber tüm vatandaşlarımız yetecek kadar gıda maddeleri mevcut. Bugün Kızıltepe ilçemizde kaymakam ve ilgili birimlerle denetimlere katıldık. Gördüğümüz kadarıyla herhangi bir aksaklık yok. İlimizin merkezinde olduğu gibi ilçelerimizde de denetimlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. - MARDİN

Vali Demirtaş, fahiş fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyor
Vali Demirtaş, fahiş fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyor
Vali Demirtaş, fahiş fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyor
Vali Demirtaş, fahiş fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyor

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Badem ağaçları erken çiçek açtı Badem ağaçları erken çiçek açtı Mardin'de çocuklar soğuk havada derede yüzdü Mardin'de çocuklar soğuk havada derede yüzdü

Mahmut Demirtaş, Hüseyin Çam, Kızıltepe, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Demirtaş, fahiş fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyor - Son Dakika


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