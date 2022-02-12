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Vali Erdinç Yılmaz, gül hasadı yaptı - Son Dakika

Vali Erdinç Yılmaz, gül hasadı yaptı

12.02.2022 11:18
Vali Erdinç Yılmaz, gül hasadı yaptı

Osmaniye merkez Değirmenocağı köyünde bulunan gül serasını ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, gül hasadı yaptı.

Osmaniye merkez Değirmenocağı köyünde bulunan gül serasını ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, gül hasadı yaptı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Değirmenocağı köyünde bulunan Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ve Değirmenocağı Muhtarı İsmet Bedel tarafından karşılanan Vali Erdinç Yılmaz, Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şükriye Erdoğan'dan yetiştirilen güller hakkında bilgiler aldı. Daha sonra seraya geçen Vali Yılmaz, gül kesme makasını eline alarak gül hasadı yaptı.

Yetiştirilen güllerin Türkiye'nin birçok noktasına gönderildiğini ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Değirmenocağı köyümüzde kadınlarımız gül serası kurdular. Çok da güzel bir sistemle çalıştırıyorlar. Şu anda yetiştirdikleri güllerden gelir elde ediyorlar. Burayı daha da genişletmelerini, Türkiye'nin birçok yerine yetiştirdikleri gülleri göndermelerini ve bu çalışmaların başarıyla devam etmesini diliyorum. Biz Kooperatifimize proje yaptıklarında destek oluyoruz. Daha yeni DOĞAKA'dan bir destek sağladık, gül serası sahası açtılar. İnşallah biz her zaman destek olmak istiyoruz. Özellikle kadınlarımızın yapıyor olmasının çok daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Kendileri de çok çalışkanlar. Geçen yıl da ziyaret etmiştim. Bu ziyaretimde çalışmalarını daha da ileriye götürmüş olduklarını görmekten mutlu oldum. Biz de sizin yanınızdayız. Taleplerinizi de elimizden geldiğince yapacağız. Diğer kadınlarımıza, köylerimize örnek olmasını diliyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

Vali Erdinç Yılmaz, gül hasadı yaptı

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Erdinç Yılmaz, Rahime Hatun, Osmaniye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Erdinç Yılmaz, gül hasadı yaptı - Son Dakika Ekonomi


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