Vali Karadeniz Ege İhracatçılar Birliği'ni ağırladı - Son Dakika
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Vali Karadeniz Ege İhracatçılar Birliği'ni ağırladı

26.04.2022 16:22
Vali Karadeniz Ege İhracatçılar Birliği'ni ağırladı

Ege İhracatçı Birlikleri yetkilileri Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Ege İhracatçı Birlikleri yetkilileri Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammed Öztürk, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle'nin katıldığı ziyarette, 2022 ihracat hedefleri değerlendirilerek daha kaliteli bir üretim ve ihracat rakamlarının artması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette ayrıca Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Kuzey Yarım Kürede kirazın ilk yetiştiği yer olan Şehzadeler ilçesi Sancaklı İğdecik Mahallesi'nde daha kaliteli kiraz üretimi için üreticilere dağıtılacak olan 50 bin adet sirke sineği tuzağı projesi hakkında bilgi verildi. - MANİSA

Vali Karadeniz Ege İhracatçılar Birliği'ni ağırladı
Vali Karadeniz Ege İhracatçılar Birliği'ni ağırladı

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Ege İhracatçı Birlikleri, Yaşar Karadeniz, Manisa, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Karadeniz Ege İhracatçılar Birliği'ni ağırladı - Son Dakika


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