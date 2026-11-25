Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte 2025 yılında 3 bin 17 ton su ürünleri üretimi gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 587 milyon liralık ekonomik değer oluşturulduğunu açıkladı.

Yalova'da 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'nde program düzenlendi. Etkinlikte sürdürülebilir balıkçılık, deniz kaynaklarının korunması ve Yalova'nın su ürünleri potansiyeli ele alındı. Programda konuşan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da ilin su ürünleri potansiyeline ilişkin bilgiler verdi. Yalova'nın yaklaşık 123 kilometrelik kıyı şeridine sahip olduğunu belirten Usta, kentte bin 105 ticari balıkçı, 8 balıkçı barınağı ve 8 su ürünleri kooperatifi bulunduğunu söyledi.

2025 yılı verilerine göre Yalova'da 3 bin 17 ton su ürünleri üretimi gerçekleştirildiğini ve yaklaşık 587 milyon liralık ekonomik değer oluşturulduğunu aktaran Usta, midye yetiştiriciliğinin de sektörün önemli faaliyet alanlarından biri olduğunu ifade etti. Usta, deniz kirliliğiyle mücadele ve sürdürülebilir balıkçılığın yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından su ürünleri ve deniz yaşamına ilişkin sunum gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi ile deniz canlılarına ilişkin fotoğraf ve canlı sergisi ziyaretçilere sunuldu.

Öğrencilerin deniz yaşamı ve su ürünleri konusunda bilgilendirildiği program, katılımcılara balık ikram edilmesinin ardından sona erdi.

Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı İlhan Üze, Çınarcık Kaymakamı Tahsin Aksu, il protokolü, balıkçılar, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.