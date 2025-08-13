Van\'da Ata Tohumlarıyla İlk Hasat Gerçekleştirildi

Van Büyükşehir Belediyesi, yerel ürün çeşitlerinin korunması ve yaygınlaştırılması hedefiyle ata tohumlarıyla oluşturulan serasındaki ürünlerin ilk hasadını yaptı.

Ata tohumlarının kullanımının yaygınlaştırılması ve üretilen tohumların çiftçilere dağıtılması için Van Büyükşehir Belediyesi, Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde 500 metrekarelik alan üzerine kurduğu serada sebze üretimi gerçekleştiriyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar kapsamında hasadı tamamlanan ürünlerin bir bölümü, Kızılay aşevine vatandaşlara sağlıklı ve doğal ürünler olarak sunulmak üzere sevk edilirken, bir kısmı da fuarlarda ücretsiz dağıtılmak için tohumluk olarak uygun şartlarda saklanıyor.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı personelleri tarafından hasadı yapılan domates ve biber ürünlerinin sezon boyunca sürdürülmesi planlanıyor. - VAN