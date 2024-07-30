Van'da İmitasyon Takılara Olan İlgi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da İmitasyon Takılara Olan İlgi Artıyor

Van ve çevre illerinde düğünlerde imitasyon takılara olan ilgi artıyor. Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte bazı davetliler, gelin ve damada gerçeğinden ayırt edilemeyen imitasyon altın takıyor. Van'da takıcılar, kuyumcuda 600-700 bin TL'ye satılan takıları imitasyon olarak 20-30 bin TL'ye sunuyor. Bakır, pirinç ve gümüş gibi madenlerin altın suyuna batırılarak elde edilen imitasyon takılar, düğün ve nişan gibi törenlerde vatandaşların tercihi haline geldi.

30.07.2024 13:24
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Van ve çevre illerinde gösterişli düğün törenlerinin kurtarıcısı imitasyon takılara ilgi gün geçtikçe artıyor.

Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte düğünlerde bazı davetliler, gelin ve damada gerçeğinden ayırt edilemeyen imitasyon altın takıyor. Van'da bu durumdan oldukça memnun olan takıcılar, kuyumcuda 600-700 bin TL'ye satılan takıları imitasyon olarak 20-30 bin TL'ye sunuyor. Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşları altına bire bir benzerliği olan imitasyon altına yönlendirdi. Bakır, pirinç (alaşım) ve gümüş gibi madenlerin altın suyuna batırılarak elde edilen imitasyon takılar, son zamanlarda düğün ve nişan gibi törenlerde vatandaşın kurtarıcısı oldu.

İHA muhabirine konuşan Zana Borak isimli esnaf, imitasyon altına son birkaç yıldır yoğun bir talep olduğunu belirtti. Altın fiyatlarındaki yükselmeyle birlikte imitasyon takının bir kurtarıcı olarak ortaya çıktığını ifade eden Borak, "Son 5 yılımızı ağırlıklı olarak imitasyon takıya verdik. Mağazamız ise yüzde 90'ın üzerinde imitasyon takıya yöneliktir. Altın fiyatlarındaki artış, imitasyona yoğun bir talep oluşturdu. Şu an gram altın 2 bin 750 civarındadır. Bu da bir bileziğin 60-70 bin civarına kadar çıkmasına neden oluyor. Çiftlerimiz de düğün yapmakta zorlanıyor. Bazı nedenlerden dolayı altınlarını satan aileler yine o altını yerine koymakta zorlanıyor. Bu yüzden imitasyon takıya yöneliyorlar" dedi.

"Altın alamayan aileler için tamamen bir kurtarıcı"

Düğünlere giderken bazı vatandaşların kendisini mahcup hissettiğini dile getiren Borak, "Bunlar için imitasyon bir kurtarıcı gibidir. Çünkü işçilik ve görsel olarak altınla bire bir aynıdır. Tek farkı maden olarak altından yapılmamasıdır. Bakır, pirinç (alaşım) ve gümüş gibi madenler kullanılıyor. Altın alamayan aileler için tamamen bir kurtarıcıdır" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Gümüş, Van, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van'da İmitasyon Takılara Olan İlgi Artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da İmitasyon Takılara Olan İlgi Artıyor - Son Dakika
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