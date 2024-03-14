Van\'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar Ramazan pidesi için uzun kuyruklar oluşturdu

Ekonomi

Van'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar Ramazan pidesi almak için fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Van'da, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi için vatandaşlar fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Fırıncıların uzun ve yorucu mesaisi, müşterilerin de tatlı telaşı sonrasında evlere ulaşan Ramazan pideleri, iftar vaktinde yemeklerin ayrılmaz parçası oluyor. Odun ateşiyle yakılan taş fırınlarda isteğe göre üzerine yumurta sarısı sürülen, bir miktar susam ve çörek otu da serpilen pideler, ortalama 4-5 dakikada pişiyor. Uzun pide kuyruklarını beklemek istemeyen kimi vatandaş ise ekmek ve daha önceden çıkmış pideleri almayı tercih etti.

Pide alabilmek için sıraya giren vatandaşlar, "Pidenin hem hazmı kolay hem de kıtır kıtır olduğu için daha çok tercih ediliyor. Ayrıca Ramazan ayında yapılan pide daha güzel oluyor" dediler. - VAN