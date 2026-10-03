Van'da soğuk hava kışlık ayakkabıları tamirciye yönlendirdi, ustalarda yoğunluk oluştu - Son Dakika
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Van'da soğuk hava kışlık ayakkabıları tamirciye yönlendirdi, ustalarda yoğunluk oluştu

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Van\'da soğuk hava kışlık ayakkabıları tamirciye yönlendirdi, ustalarda yoğunluk oluştu
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Van'da sağanak yağış ve sıcaklık düşüşüyle vatandaşlar eskiyen kışlık ayakkabılarını tamir ettirmek için ustalara yöneldi. Talep tamircilerde yoğunluk oluştururken usta Fikret Kaya, işlerinde belirgin artış olduğunu ve ayakkabıların çöpe atılmaması gerektiğini söyledi.

Van'da etkili olan sağanak yağış ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kışlık ayakkabılarını dolaptan çıkaran vatandaşlar, eskiyen ve yıpranan ayakkabılarını tamir ettirmek için ayakkabı ustalarının yolunu tuttu.

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların etkisini artırmasıyla kış hazırlıkları da hız kazandı. Vatandaşlar, kış aylarında bir süre kullandıkları kışlık bot ve ayakkabıları tamir ettirerek yeniden kullanmayı tercih ediyor. Bu durum ayakkabı tamircilerinde yoğunluğun yaşanmasına neden oldu. Kışlık ayakkabıların bakım, boya, dikiş, taban ve astar değişimi gibi işlemlerini yapan ustalar, özellikle son günlerde işlerinde belirgin bir artış olduğunu belirtti. Ayakkabılarını çöpe atmak yerine tamir ettirerek kullanmayı tercih eden vatandaşlar, ekonomik olması nedeniyle tamire yöneliyor.

İHA muhabirine konuşan ayakkabı ustası Fikret Kaya, kış sezonunda ayakkabı bakım ve onarımına olan talebin arttığını belirtti. Ayakkabı Ustası Kaya, "Malum biliyorsunuz, artık kış sezonuna girmişiz. Kış sezonunda kışlık ayakkabılarımızın onarımı, bakımı, boyası lostra boya üzerinden yapılacaktır. Kauçuk altları değişecektir. İç astarı, ana astarları değişecektir. İç astarlar ortopedik olacaktır. Ortopedik astarın haricinde orijinal keçe, gerekirse deri astar da kullanabiliriz" dedi.

Vatandaşların ayakkabılarını kışa hazırlamadan önce bakım yaptırmaları gerektiğini ifade eden Kaya, "Arkadaşlarımızdan tek ricamız, mutlaka lostrasını yaptırmaları. Giymeden önce ayakkabılarını güzel bir şekilde lostra boya ile boyamaları şarttır. Şu anda yeni gelen bir ayakkabımız var, bunun lostrası yapılacak. Lostranın haricinde komple dikiş de yapılacak" diye konuştu.

"Hiçbir ayakkabı çöpe atılmasın"

Kış aylarında iş yoğunluğunun arttığını dile getiren Kaya, "Kışın sezonumuz çok yoğun ve çok yorucu oluyor. Tabii ki buna da değiyor. Yeter ki müşterilerimiz memnun olsun. O yorgunluk bizim tadımızdır, hiç önemli değildir. Kesinlikle hiçbir ayakkabı çöpe atılmasın. 'Bu giyilmez, çöp' dedikleri ayakkabıyı bize getirsinler; ilk günkü gibi sıfırlayıp tekrar kendilerine teslim edelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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